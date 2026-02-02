Noch zwei Neue: Muslic holt Aouchiche und N’Diaye zum FC Schalke

Zweitliga-Spitzenreiter Schalke 04 hat auf seiner Mission Aufstieg noch einmal nachgelegt und Mittelfeldspieler Adil Aouchiche sowie Linksverteidiger Mousssa N’Diaye unter Vertrag genommen. Wie die Königsblauen am Montagabend mitteilten, kommt der Franzose Aouchiche vom AFC Sunderland nach Gelsenkirchen und unterschrieb einen Vertrag bis 2027, der Senegalese N’Diaye wird bis zum Saisonende vom RSC Anderlecht ausgeliehen.

„Adil passt mit seiner Intensität und Spielintelligenz sehr gut in unsere Philosophie. Als Box-to-Box-Spieler wird er eine spannende Option für unser Spiel sein, mit starker Physis, hoher Laufarbeit und guter Dynamik auf den ersten Metern“, sagte Youri Mulder, Direktor Profifußball auf Schalke, über Aouchiche, der zuletzt an den schottischen Erstligisten FC Aberdeen ausgeliehen war.

Der 23-Jährige bringt viel Erfahrung aus der französischen Ligue 1 und englischen Championship mit, ausgebildet wurde er in der Jugend von Paris Saint-Germain. Für die französischen Junioren-Nationalteams absolvierte er insgesamt 48 Länderspiele, in denen ihm 21 Treffer gelangen. In dieser Saison stand er für Aberdeen in 30 Pflichtspielen auf dem Rasen. „Wir haben viel vor, und ich möchte meinen Teil dazu beitragen, dass wir eine erfolgreiche Rückrunde spielen“, sagte Aouchiche.

Der ebenfalls 23-jährige N’Diaye, der im Sommer 2020 nach Europa in die U19 vom FC Barcelona wechselte und den es 2022 weiter in die Niederlande zog, soll die linke Defensivseite verstärken. „Mit Moussa verpflichten wir für diese Position einen Spieler, der für intensiven Fußball steht“, sagte Mulder: „Er hat uns in den Gesprächen klar gemacht, dass er heiß auf die Herausforderung ist.“

Nach Torwart Kevin Müller, Stürmerstar Edin Dzeko und Dejan Ljubicic sind Aouchiche und N’Diaye die Winter-Neuzugänge Nummer vier und fünf der Schalker. Mauro Zalazar wurde zudem bis zum Saisonende an den SC Braga verliehen, der Mittelfeldspieler, der auf Schalke kaum zum Zug kam, trifft dort auf seinen Bruder Rodrigo, einer von Schalkes Aufstiegshelden 2022.

(SID) / Bild: Imago