Norris fährt vorneweg – Verstappen kämpft

Lando Norris hat vor dem ersten Rennen nach der Formel-1-Sommerpause auch die Generalprobe zum Qualifying dominiert. Der britische McLaren-Pilot drehte im dritten freien Training zum Großen Preis der Niederlande die schnellste Runde, seinen Teamrivalen Oscar Piastri verwies er mit mehr als zwei Zehntelsekunden Vorsprung recht deutlich auf Rang zwei.

Norris scheint damit gerüstet für den Angriff auf den WM-Spitzenreiter: Vor dem Rennen in Zandvoort am Sonntag (15.00 Uhr/Sky) hat Piastri nur neun Punkte Vorsprung. Schon in den Trainings am Freitag war Norris schneller unterwegs gewesen als der Australier.

Die ersten Verfolger hatten am Samstag allesamt bereits fast eine Sekunde Rückstand auf die Spitze, zu ihnen gehörte auch Weltmeister Max Verstappen, für den Zandvoort das Heimrennen ist. Der Red-Bull-Pilot wurde Fünfter, etwas schneller waren George Russell im Mercedes und Carlos Sainz im Williams.

Der Kampf um die Pole Position am Nachmittag (15.00 Uhr/RTL und Sky) scheint eine exklusive Angelegenheit für McLaren zu werden. Dahinter ergab sich am bisherigen Wochenende noch kein einheitliches Bild. Die am Freitag so starken Aston Martins bestätigten die Leistung am Samstagmittag nicht, Lance Stroll und Fernando Alonso belegten die Plätze acht und zehn. Nico Hülkenberg wurde 15. im Sauber.

