Norris holt letzte Pole der Saison

Matchball für McLaren: Formel-1-Pilot Lando Norris hat sich die letzte Pole Position der Saison gesichert und seinem Rennstall den Weg zum ersten Titel in der Team-WM seit 26 Jahren geebnet. Der Brite brannte am Samstag in Abu Dhabi in 1:22,595 Minuten die schnellste Runde in den Asphalt. Teamkollege Oscar Piastri (Australien) musste sich um knapp zwei Zehntel geschlagen geben und machte die erste Startreihe für McLaren perfekt. Dritter wurde Ferraris Carlos Sainz (Spanien) – dennoch lief es für McLarens Konkurrenten nicht nach Plan. Dahinter überraschte Nico Hülkenberg in seinem Haas mit einem herausragenden vierten Platz.

Weil Ferrari-Star Charles Leclerc in Q2 auf seiner schnellen Runde in Kurve eins Zentimeter abseits der Strecke unterwegs war, wurde seine Zeit gestrichen. Der Monegasse fiel im Klassement auf Rang 14 zurück, kassierte für das Rennen am Sonntag (ab 13:55 Uhr live auf Sky Sport F1 – streame mit dem Sky X-Traumpass) wegen einer neuen Batterie allerdings zudem eine Zehn-Plätze-Strafe – startet also als Letzter. Sainz, der nach dem Rennen die Scuderia verlässt, konnte immerhin leicht den Anschluss halten. Platz fünf ging an Weltmeister Max Verstappen (Niederlande) in seinem Red Bull.

Rekord-Champion Lewis Hamilton erlebte indes ein Horror-Qualifying. Ausgerechnet an seinem letzten Rennwochenende für Mercedes schied er schon im Q1 aus. Weil sich in den entscheidenden Minuten im Frontflügel des Briten ein Poller, der auf der Strecke lag, verfing, landete er nur auf Platz 18. „Ich habe das voll vermasselt, Jungs“ und „das war richtig schlecht“, funkte Hamilton. Ab 2025 geht er für Ferrari an den Start.

Hülkenberg brillierte in letzten Qualifying für sein Team

Der Emmericher Hülkenberg brillierte hingegen in seinem letzten Qualifying für sein Team. Ab 2025 geht er für Sauber bzw. Audi an den Start. Weil er aber in Q2 in der Boxengasse überholte, könnte ihm noch eine Strafe drohen. Sie käme zur Unzeit: Gemeinsam mit Teamkollege Kevin Magnussen – der ebenfalls den US-Rennstall verlässt – kämpft er noch gegen Alpine um Platz sechs in der Team-WM. Der Däne fiel gegen Hülkenberg auf Platz 15 deutlich ab.

Beim französischen Rennstall lief es lediglich für Pierre Gasly nach Plan. Der Franzose setzte die sechstschnellste Zeit. Teamkollege und Grand-Prix-Debütant Jack Doohan (Australien) wurde Letzter. In der Konstrukteurswertung liegt der französische Rennstall fünf Punkte vor Haas.

(SID) Foto: Imago