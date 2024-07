Norris: Verstappen „musste sich nicht entschuldigen“

Die Funkstille zwischen Lando Norris und Formel-1-Weltmeister Max Verstappen nach ihrer Kollision beim Großen Preis von Österreich dauerte nur wenige Tag an. „Wir haben uns Nachrichten geschrieben“, sagte der Brite Norris vor seinem Heimrennen in Silverstone (Sonntag, 16.00 Uhr / live auf Sky Sport F1 – streame mit dem Sky X-Traumpass) im Interview mit der BBC. Bei der Pressekonferenz am Donnerstag bestätigte er dann ein klärendes Gespräch, alles sei ausgeräumt.

„Er musste sich nicht entschuldigen. Ich habe nach dem Rennen aus der Emotion heraus Sachen gesagt, die ich nicht so meine“, sagte Norris. Der gegenseitige Respekt sei weiter gegeben.

„Ich möchte nicht die Freundschaft ruinieren“, beteuerte Verstappen: „Rückblickend hatten wir einen guten Zweikampf. Es war eigentlich nur eine dumme kleine Berührung, die uns beiden das Rennen ruinierte.“ Sie hätten sich darauf geeinigt, „weiter hart gegeneinander“ zu fahren, so der Niederländer: „Wir mögen das, und das ist doch auch großartig für die Formel 1.“

Mittlerweile ist der 24-jährige Norris der härteste Widersacher des dreimaligen Champions aus den Niederlanden, beim Kampf um den Sieg in Spielberg kam es zum Crash. Norris schied aus und klagte Verstappen, der zumindest Rang fünf rettete und seine WM-Führung ausbaute, an: „Dumm, leichtsinnig, und ein wenig verzweifelt“ habe sich der Weltmeister verhalten, sagte der Engländer am vergangenen Sonntag.

Mit einigen Tagen Distanz erklärte Norris, er wolle eine Eskalation vermeiden: „Wir wollen ein hartes Rennen fahren, das wissen wir beide. Aber wir wollen definitiv nicht, dass die Dinge so enden, wie sie es getan haben.“

Drama in Spielberg! Verstappen & Norris crashen

(SID) / Artikelbild: Imago