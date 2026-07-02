Norris über Verstappen-Gerüchte: „Nichts Ernstes“

Formel-1-Weltmeister Lando Norris hat die Gerüchte über einen möglichen Wechsel von Max Verstappen zu McLaren wohlwollend verfolgt. Mit anderen Fahrern zu fahren sei etwas, „worauf ich mich schon immer gefreut habe“, sagte Norris: „Aber im Moment steht das nicht zur Debatte. Es ist nichts Ernstes. Und ich freue mich auch einfach auf meine Zukunft bei McLaren. Ich werde noch viele, viele Jahre hier sein.“

Grundsätzlich sei es jedoch „gut, dass ein viermaliger Weltmeister an Bord kommen und möglicherweise dem Team beitreten möchte“, sagte der 26-Jährige vor seinem Heimrennen beim Großen Preis von Großbritannien.

Verstappen kann Red Bull bei Erfolglosigkeit wohl trotz Vertrages bis 2028 per Ausstiegsklausel vorzeitig verlassen. Die Daily Mail hatte zuletzt von Wechselgesprächen mit McLaren berichtet. Demnach könnten der Niederländer und Oscar Piastri die Cockpits tauschen.

„Im Moment arbeiten Oscar und ich immer noch sehr gut zusammen, und wir freuen uns darauf, auch noch weitere Jahre zusammenzuarbeiten – das ist also vorerst unser Fokus“, sagte Norris. Zuvor hatte bereits Geschäftsführer Zak Brown bekräftigt, dass McLaren in Zukunft weiter auf das Duo Norris/Piastri setzen will.