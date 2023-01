North-London-Derby: Arsenal will den 70. Sieg gegen Tottenham feiern

Der FC Arsenal eilt ebenso unerwartet wie unbeirrt in Richtung Titel. Das Derby gegen den Erzrivalen Tottenham wird zur Meisterprüfung.

Die Fans des FC Arsenal fiebern dem großen Tag schon entgegen. Nicht etwa dem Gewinn der Meisterschaft, auch wenn der erste Titel seit 2004 in Reichweite ist für den Tabellenführer der Premier League. Was die Gunners-Fans vor dem Derby bei Tottenham Hotspur am Sonntag (17.30 Uhr, live und exklusiv auf Sky – streame die Premier League mit Sky X um nur 15 Euro im Monat) viel mehr in Wallung bringt, ist der nahende St. Totteringham’s Day. Jener Tag also, an dem Arsenal von seinem ungeliebten Nachbarn nicht mehr eingeholt werden kann.

Seit 2016 hat es den St. Totteringham’s Day nicht mehr gegeben, sechsmal in Folge beendete Arsenal die Saison zuletzt hinter den Spurs. Doch nun wird wieder gerechnet. Sollte auch die Meisterprüfung am Sonntag gelingen, könnte es Anfang April so weit sein. Und dann, natürlich, wäre auch das Undenkbare möglich – der Triumph in der Premier League.

„Natürlich sind wir heiß. Wir stehen schließlich verdient da oben. Aber die Saison ist noch lang“, sagt Mikel Arteta. Der 40 Jahre alte Teammanager steht für den unerwarteten Aufschwung des FC Arsenal: Der zweitjüngste Trainer der Liga stand vor einem Jahr schon vor dem Aus, doch der Nach-Nachfolger des legendären Arsene Wenger bekam Zeit. Eine Entscheidung, die sich nun auszahlt. Nach 17 Spieltagen hat Arsenal erst einmal verloren und liegt fünf Punkte vor Meister Manchester City mit Pep Guardiola.

Bisher läuft die Saison wie im Traum: Arsenal hat nur 25 Pflichtspiele gebraucht, um die ersten 20 Siege einzufahren – so schnell erreichte nicht einmal Wenger diese Marke. „Ich habe es schon in der Vorbereitung gesagt: Dieses Jahr kann etwas Besonderes passieren“, sagt Granit Xhaka. Auch der Ex-Gladbacher stand bei den Fans schon auf der Abschussliste, verlor sein Kapitänsamt – und ist nun nicht mehr wegzudenken.

Kann Arsenal also erstmals seit 2003/04, als die „Invincibles“ unter Wenger eine Saison lang ohne Niederlage blieben, zum Titel marschieren? Ja, glaubt eben jener Wenger. „Sie können den ganzen Weg bis zum Ende gehen. Sie haben alles, was man braucht – ich sehe keine Schwächen“, sagte der 73-Jährige zu Jahresbeginn dem Sender TV2.

Den Beweis kann Arsenal nun im Nord-London-Derby liefern. Zum 173. Mal stehen sich beide Teams in der Liga gegenüber, derzeit führt Arsenal die Bilanz mit 69:55 Siegen an. Sollte Sieg Nummer 70 folgen, würde der Vorsprung auf Tottenham auf stolze 14 Punkte wachsen. Bis zum St. Totteringham’s Day wäre es dann wohl nicht mehr lange – und bis zum Tag der Meisterschaft vielleicht auch nicht.

(SID)/Bild: Imago