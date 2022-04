North-West Derby FC Liverpool gegen Manchester United am Dienstag und das London Derby FC Chelsea gegen FC Arsenal am Mittwoch live und exklusiv bei Sky

Das „Match of the Week” an der Anfield Road am Dienstag ab 20:30 Uhr mit Sky Experte Mladen Petric, Field-Reporter Sven Töllner und Kommentator Florian Schmidt-Sommerfeld auf Sky Sport 2 und Sky Sport UHD

London Derby zwischen Chelsea und Arsenal am Mittwoch ab 20:15 Uhr mit den Sky Experten Raphael Honigstein und Mladen Petric sowie Florian Schmidt-Sommerfeld auf Sky Sport 2 und Sky Sport UHD

Sky zeigt am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag sechs Nachholspiele der Premier League live und exklusiv

Ein dickes Ausrufezeichen setzten Jürgen Klopp und der FC Liverpool am Wochenende im Halbfinale des FA Cups gegen Manchester City. Bereits zur Pause führten die Reds 3:0. City-Trainer Guardiola, der allerdings gleich mehrere Spieler schonte, konnte nur noch die beiden Anschlusstreffer beklatschen.

In der Liga stehen die Citizens jedoch weiterhin einen Punkt vor dem Tabellenzweiten aus Liverpool. Eine Meisterschaftsentscheidung am vergangenen 32. Spieltag, als die beiden Titelanwärter ebenfalls direkt aufeinandertrafen, blieb beim 2:2-Remis noch aus.

Für Liverpool geht das straffe Programm am Dienstagabend bereits weiter. Das Nachholspiel vom 30. Spieltag ist zugleich das North-West Derby zwischen den Reds und Erzrivale Manchester United, das dank eines Dreierpacks von Cristiano Ronaldo – nach zuvor nur einem Sieg aus den vergangenen sieben Partien – einen 3:2-Erfolg über Schlusslicht Norwich City feierte.

Ab 20:30 Uhr begrüßen die Sky Experten Mladen Petric und Florian Schmidt-Sommerfeld die Zuschauer am Dienstagabend im „Match of the Week“ auf Sky Sport 2. Sky Q Kunden können das North-West Derby zusätzlich in UHD genießen.

FC Chelsea – FC Arsenal am Mittwochabend live & exklusiv bei Sky

Ebenfalls in UHD ist tags darauf das London Derby zwischen dem FC Chelsea und dem FC Arsenal zu sehen. Die Sky Experten Raphael Honigstein und Mladen Petric sowie Sky Kommentator Florian Schmidt-Sommerfeld berichten ab 20:15 Uhr vom Nachholspiel des 25. Spieltags (Sky Sport 2 und Sky Sport UHD).

Insgesamt zeigt Sky am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag sechs Nachholspiele der Premier League live und exklusiv. Unter anderem Manchester City gegen Brighton & Hove Albion am Mittwoch (ab 20:50 Uhr auf Sky Sport Austria 1) und FC Burnley gegen den FC Southampton am Donnerstag (ab 20:35 Uhr auf Sky Sport Austria 1).

Bis mindestens 2025 das Zuhause der Premier League in Österreich

Sky bleibt auch über die kommende Saison hinaus das exklusive Zuhause der Premier League in Österreich. Die neue Vereinbarung gilt von 2022/23 bis einschließlich 2024/25. Auch im neuen Rechtezeitraum wird Sky die Premier League wie bisher als einziger Anbieter in Österreich live übertragen und im gewohnten Umfang berichten.

Die Nachholspiele der Premier League bei Sky Sport:

Dienstag:

20:30 Uhr: FC Liverpool – Manchester United live auf Sky Sport 2 und Sky Sport UHD

Mittwoch:

20:15 Uhr: FC Chelsea – FC Arsenal live auf Sky Sport 2 und Sky Sport UHD

20:35 Uhr: FC Everton – Leicester City live auf Sky Sport 4

20:35 Uhr: Newcastle United – Crystal Palace live auf Sky Sport 5

20:50 Uhr: Manchester City – Brighton & Hove Albion live auf Sky Sport Austria 1

Donnerstag:

20:35 Uhr: FC Burnley – FC Southampton live auf Sky Sport Austria 1

Beitragsbild: Imago