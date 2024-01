Norwegische Doppelführung im Adelboden-Slalom – Feller in Schlagdistanz

Zwei Norweger haben sich im ersten Durchgang des Ski-Weltcup-Slaloms der Männer in Adelboden an die Spitze des Klassements gesetzt.

Alexander Steen Olsen war am Sonntag noch fünf Hundertstelsekunden schneller als Landsmann Atle Lie McGrath, der im Vorjahr schon Zweiter am Chuenisbärgli gewesen war. Als bester ÖSV-Vertreter liegt Manuel Feller mit moderaten 0,45 Sekunden Rückstand an der fünften Stelle. Bei Michael Matt (10.) kamen durch einen Schnitzer 0,80 Sekunden zusammen.

Auch die übrigen Österreicher zeigten keine einwandfreien Fahrten und schafften es nicht unter die besten 15. Dominik Raschner liegt 1,18 zurück, Johannes Strolz 1,76 und Adrian Pertl +1,85. Fabio Gstrein verpasste nach einem folgenschweren Missgeschick im Zielhang die Qualifikation für das Finale. Der Kärntner Marco Schwarz, der mit dem Roten Trikot des Disziplin-Führenden in Adelboden gestartet wäre, fällt bekanntlich wegen einer schweren Knieverletzung für den Rest der Saison aus.

(APA) / Bild: GEPA