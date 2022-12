Notruf & Hubschrauber-Rettung: Neue Details zum Neuer-Unfall

Nach dem schwerwiegenden Ski-Unfall von Manuel Neuer sind nun weitere Details zum Hergang ans Licht gekommen.

Die Nachricht vom Ski-Unfall von Manuel Neuer hat nicht nur bei seinen Teamkollegen und den Bayern-Verantwortlichen für Bestürzung gesorgt. Zahlreiche Fans und andere Prominente aus aller Welt teilten dem Nationaltorhüter seit seiner Bekanntagabe über Instagram ihre Genesungswünsche mit. Zum schwerwiegenden Unfall Neuers sind nun neue Details bekannt. In einem Interview mit Merkur äußerte sich der Pressesprecher der Bergwacht Schliersee, Lenz Haberle, zum Vorfall.

Neuer in Begleitung

Nach Angaben von Haberle, sei Neuer auf einem schneearmen und vereisten Hang mit einigen Begleitern unterwegs gewesen, als es zu dem Unfall kam. Gegen Mittag sei der Bayern-Keeper gestürzt, woraufhin die Gruppe den Notruf absetzte. Der Pressesprecher berichtete, dass sich im Anschluss drei Rettungskräfte von der Bergwacht aufmachten, um den Keeper zu suchen und bei deren Ankunft zunächst Neuer aufgrund Mütze und Helm nicht erkannten. Nach der Erstversorgung sei aber klar geworden „dass es der Herr Neuer ist“.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Manuel Neuer (@manuelneuer)

Per Hubschrauber ins Krankenhaus

Da mit der Verletzung ein Abstieg zu Fuß zu gefährlich gewesen wäre, habe man in der Folge einen Hubschrauber gerufen, der Neuer dann auf direktem Wege in ein Klinikum beförderte. „Bei solchen Verhältnissen gibt es in dem Bereich keine Alternative zum Hubschrauber“, berichtete Haberle weiter. Noch am selben Tag wurde der Bayern-Star daraufhin erfolgreich operiert und muss nun für eine Weile eine einen Gips tragen, weshalb er für die restliche Saison ausfällt.

Im Anschluss an die Bekanntgabe erntete Neuer neben den Genesungswünschen allerdings auch Kritik für sein Verhalten, da die Gefahr beim Skifahren hinlänglich bekannt ist und die Frage kam auf, ob sich der Nationaltorwart von der schweren Verletzung überhaupt wieder vollständig erholen kann.

(Red.)

Bild: Imago