Nottingham Forest trennt sich von Trainer Dyche

Nottingham Forest hat sich nach einem 0:0 gegen Schlusslicht Wolverhampton Wanderers von Trainer Sean Dyche getrennt.

Der Klub bestätigte diese Entscheidung am Mittwochabend. Für Forrest, das in der Premier League drei Punkte vor der Abstiegszone auf dem 17. Platz rangiert, ist es bereits der dritte Trainerwechsel in dieser Saison. Dyche war weniger als vier Monate im Amt.

Gegen die Wanderers gelang trotz 35 Abschlüssen kein Treffer. Forest war in der Vorsaison unter Nuno Espirito Santo noch bis in die Europa League gestürmt, trennte sich jedoch nach Transferstreitigkeiten vom Portugiesen. Auch Ange Postecoglou blieb nur 39 Tage im Amt. Nun sucht Klubchef Evangelos Marinakis erneut einen Nachfolger – vor dem Europa‑League‑Duell bei Fenerbahce Istanbul und dem Liga‑Spiel gegen Liverpool.

HIGHLIGHTS | Nottingham Forest – Wolverhampton Wanderers

(SID) / Bild: Imago