Novak bei US Open Qualifikation eine Runde weiter

Dennis Novak ist in die dritte Runde der Qualifikation für die US Open der Tennisprofis eingezogen. Der Niederösterreicher setzte sich am Donnerstag im Zweitrunden-Duell mit dem Tschechen Dalibor Svrcina glatt mit 6:3,6:4 durch.

Novak muss nun noch gegen den Chilenen Nicolas Jarry bestehen, um im Hauptbewerb an den Start gehen zu können. Filip Misolic und Sebastian Ofner indes scheiterten. Der steirische Kitzbühel-Finalist Misolic musste sich dem Franzosen Corentin Moutet mit 2:6,4:6 geschlagen geben. Ofner unterlag dem Russen Pawel Kotow 3:6,4:6.

(APA)/Bild: GEPA