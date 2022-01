Novak startet in Pune gegen Zapata Miralles

via

via Sky Sport Austria

Während Dominic Thiem sein Comeback wieder verschoben hat, versucht sich Dennis Novak diese Woche beim Tennis-ATP-Turnier in Pune. Der 28-jährige Niederösterreicher bekommt es in der Auftaktrunde des ATP250-Events am Dienstag mit dem Spanier Bernabe Zapata Miralles zu tun.

Der 25-Jährige ist die Nummer 126 der Welt, liegt im Ranking knapp hinter Österreichs Nummer zwei (117.). Das bisher einzige Duell hat Novak im Heilbronn-Challenger-Halbfinale 2021 in drei Sätzen verloren. In Pune wird auf Hartplatz gespielt. Novak hat vergangene Woche bei seinem Saisondebüt beim Challenger in Quimper (Frankreich) das Halbfinale erreicht.

(APA) / Bild: GEPA