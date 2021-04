Novak verlässt Akademie von Wolfgang Thiem: Rückkehr zu Ex-Coach

Tennisprofi Dennis Novak verlässt die Akademie von Wolfgang Thiem in Traiskirchen und kehrt zu seinem früheren Coach Günter Bresnik zurück. “Ich brauche einen, der mir die Grenzen zeigt und mich richtig pusht. Ich glaube, dass Günter der Richtige ist”, begründete der 27-Jährige am Freitagabend den Wechsel in die Südstadt.

Der Niederösterreicher, die heimische Nummer zwei, hatte zuletzt drei Auftaktniederlagen in Folge kassiert und war seit Ende August in der Weltrangliste vom 85. auf den 120. Platz zurückgefallen. Wolfgang Thiems Fokus liege auf Dominic und der Akademie, sagte Novak, ein sehr guter Freund von Österreichs Nummer 1. “Das verstehe ich komplett. Deshalb war es vielleicht auch ein guter Schritt von mir, dass ich mich ein bisschen löse. Dass Günter ein Supertrainer ist, darüber braucht man nicht zu diskutieren.”

(APA)

Bild: GEPA