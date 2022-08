Dennis Novak hat den Titel beim Tennis-Challenger in Meerbusch (GER) verpasst.

Der Niederösterreicher musste sich am Sonntag im Finale dem Spanier Bernabe Zapata Miralles glatt 1:6,2:6 geschlagen geben. Der Finaleinzug reicht Novak, um ab Montag in der Weltrangliste knapp außerhalb der Top 130 wieder als bester Österreicher aufzuscheinen. Julia Grabher spielte später beim ITF-Turnier in San Bartolome (ESP) noch gegen die Argentinierin Nadia Podoroska um den Turniersieg.

(APA)

