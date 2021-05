Novum bei Milans Trikot-Präsentation

Der italienische Traditionsklub hat sein neues Trikot für die kommende Saison präsentiert. Beim ersten Einsatz des Trikots kommt es zu einem Novum.

Im Frühjahr eines jeden Jahres warten die Fußball-Fans gespannt auf die Bekanntgabe der Jerseys ihrer Lieblingsklubs für die neue Saison. Die Tifosi des AC Mailand sind nun von der Spannung erlöst. Gemeinsam mit Ausrüster Puma präsentierten die Mailänder das Trikot am Dienstag.

Introducing the Milan state of mind: here’s our new @pumafootball 2021/22 Home Shirt 🔴⚫ #MoveLikeMilan #SempreMilan — AC Milan (@acmilan) May 11, 2021

Laut Vereinsangaben wird zum ersten Mal in der Geschichte der Serie A die Frauenmannschaft das Heimtrikot eines Vereins als erstes auf dem Spielfeld präsentieren. Die Frauenmannschaft des AC Mailand spielt am kommenden Samstag im vorletzten Spiel der Serie A gegen Sassuolo. Die Herrenmannschaft wird erst am Sonntag gegen Cagliari im San Siro erstmals mit dem neuen Heimtrikot auflaufen.

Wie gewohnt tritt AC auch in der kommenden Saison mit schwarz-roten Längsstreifen auf. Auffällig ist, dass diese nun unterschiedlich breit sind. “Auf dem neuen Heimtrikot haben wir den ikonischen Milan-Streifen neu generiert: Wir haben mehrere Streifenbreiten gleichzeitig angewendet; eine Neuheit, die symbolisiert, dass der AC Mailand von nun an nach vorne blickt”, heißt es auf der Website von AC Mailand.

(APA) / Bild: Fanshop AC Mailand