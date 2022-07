Novum im Viertelfinale der Copa Libertadores

via

Novum bei der 63. Auflage: Erstmals in der Geschichte der südamerikanischen Copa Libertadores stehen sich im Viertelfinale nur noch Fußball-Teams aus zwei Ländern gegenüber.

Für die Runde der letzten Acht im Pendant der europäischen Champions League qualifizierten sich fünf Mannschaften aus Brasilien und drei aus Argentinien. Für Klubs aus den übrigen acht Teilnehmerländern bleibt dagegen nur noch die Zuschauerrolle. Brasilien strebt den vierten Titel in Folge an, ist unter anderem mit SE Palmeiras, Sieger der vergangenen beiden Jahre, und CR Flamengo, Triumphator 2019, noch im Rennen.

Boca Juniors & River Plate scheitern im Achtelfinale

Auf Seiten der Argentinier blieben überraschend die Boca Juniors und River Plate im Achtelfinale hängen. Erstmals seit 2014 schaffte es keiner der beiden Topklubs aus Buenos Aires in die Runde der letzten Acht, dafür aber in Velez Sarsfield und Estudiantes de la Plata immerhin zwei frühere Champions.

Zuletzt drang 2016, als gleich sechs Nationen das Viertelfinale komplettierten, Kolumbiens Vertreter Atletico Nacional als Sieger in die Phalanx der beiden südamerikanischen Fußball-Großmächte ein. Doch die Siege am Mittwoch von Palmeiras gegen Cerro Porteno aus Paraguay (5:0) und Flamengo gegen CD Tolima aus Kolumbien (7:1) demonstrieren das nun scheinbar etablierte Kräfteverhältnis in Südamerikas Fußball.

