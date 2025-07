Novum in blau-rot: Rapid präsentiert neues Auswärtstrikot

Der SK Rapid hat am Freitag gemeinsam mit Ausrüster PUMA und Partner 11teamsports das neue Auswärtstrikot für die Saison 2025/26 vorgestellt. Unter dem Motto „Class never goes out of style. Rapid never goes out of style.“ setzt der Verein erstmals auf ein blau-rotes Nadelstreifdesign.

Das Trikot ist rot mit feinen blauen Streifen und wird durch rote Hose und Stutzen ergänzt. Nadelstreifen sind bei Rapid kein Novum – seit den 1970er-Jahren kommt das Muster in den traditionellen Vereinsfarben Grün-Weiß regelmäßig zum Einsatz. In den Jahren 2008 bis 2010 trugen die Hütteldorfer auswärts bereits ein Nadelstreifendress, damals in Weiß-Grün.

„Wir bleiben unserer Linie treu und haben unser Auswärtstrikot gemeinsam mit PUMA und 11teamsports wie gewohnt in unseren Gründungsfarben Blau-Rot gestaltet. Das Nadelstreifmuster habe ich bereits als Spieler gerne getragen, umso mehr freut es mich, dass wir diesen Look heuer erstmals auch in Blau-Rot präsentieren können“, sagt Geschäftsführer Steffen Hofmann.

Artikelbild: © SK Rapid | Widner