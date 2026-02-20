Nürnberg verpasst Auswärtssieg – Fürth schlägt Bielefeld

Der 1. FC Nürnberg hat seine schwarze Auswärtsserie in der 2. deutschen Bundesliga beendet, den dritten Saisonsieg in der Fremde aber verpasst.

Die Mannschaft von Ex-Altach-Trainer Miroslav Klose kam nach zuletzt vier Auswärtsniederlagen in Folge zu einem 1:1 (1:0) beim VfL Bochum.

Mohamed Ali Zoma (38.) brachte die Gäste in Führung, Francis Onyeka (72., Handelfmeter) glich für Bochum aus. Der VfL blieb damit auch im zehnten Ligaspiel in Serie ungeschlagen, liegt im Tabellenmittelfeld aber weiterhin einen Punkt hinter Nürnberg.

Fürth punktet im Abstiegskampf

Die SpVgg Greuther Fürth hat im Abstiegskampf einen wichtigen Heimsieg erkämpft. Gegen Arminia Bielefeld setzte sich das bisherige Schlusslicht am 23. Spieltag mit 2:1 (1:1) durch und ließ im Kampf um den Klassenerhalt mit 22 Punkten zumindest vorerst Dynamo Dresden (21) hinter sich.

Die frühe Fürther Führung durch Kapitän Branimir Hrgota (4.) währte nicht lange, Robin Knoche (19.) erzielte den Ausgleich für die zuvor seit vier Spielen ungeschlagenen Gäste (27). Nach dem Seitenwechsel sorgte Dennis Srbeny (53.) mit seinem Treffer für den sechsten Saisonsieg der Franken nach zuletzt zwei Pleiten in Folge.

