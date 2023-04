Nuhiu: „Zwei Halbzeiten mit zwei verschiedenen Gesichtern“

Der SCR Altach geht in die Pause mit einer 2:0 Führung gegen den TSV Hartberg doch muss sich mit einer Punkteteilung am Schluss zufrieden geben. (Spielbericht + VIDEO-Highlights)

In der 10. Minute gehen die Vorarlberger mit einem Treffer durch Lukas Gugganig in Führung. In der 33. Minute baut Jan Jurcec die Führung sogar noch aus. In der Pause findet Markus Schopp wohl die richtigen Worte um die Oststeirer aufzubauen. Die Altacher hatten hingegen Schwierigkeiten dem Druck der Hartberger in der zweiten Halbzeit standzuhalten. „Letztendlich waren es zwei Halbzeiten mit zwei verschiedenen Gesichtern von beiden Mannschaften und deswegen sag ich, war es okay“, so Atdhe Nuhiu.