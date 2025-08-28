Nullnummer in Norwegen: Glasner mit Palace in ECL-Ligaphase
Oliver Glasner hat sich mit Crystal Palace für die Ligaphase der UEFA Conference League 2025/26 qualifiziert.
Gegen den FK Fredrikstad aus Norwegen reicht den Londonern im Rückspiel ein 0:0-Unentschieden, nachdem man das Hinspiel knapp mit 1:0 für sich entscheiden konnte.
Die UEFA hatte den Glasner-Klub von der Europa in die Conference League zurückversetzt. Grund für die Entscheidung sind Regularien beim sogenannten „Multi-Club-Ownership“.
„Leistung bedeutungslos“: Crystal Palace kritisiert EL-Ausschluss
(Red.) / Bild: Imago