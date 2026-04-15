Nullnummer reicht! Arsenal steht wieder im CL-Halbfinale

Viel Krampf, wenig Glanz: Der FC Arsenal hat sich ins Halbfinale der Champions League gezittert.

Die Gunners mühten sich im Viertelfinal-Rückspiel gegen Sporting Lissabon zu Hause zu einem 0:0, das reichte dem Tabellenführer der Premier League nach dem 1:0 im Hinspiel durch einen Treffer von Kai Havertz zum Weiterkommen. Im Kampf um den Einzug ins Endspiel trifft Arsenal nun auf Atlético Madrid.

Arsenal steht trotz des wenig überzeugenden Auftritts zum zweiten Mal in Serie in der Runde der letzten Vier der Königsklasse. Die Mannschaft von Mikel Arteta spielte zwar druckvoll und bissig, präsentierte sich offensiv aber ideenlos und kam kaum zu echten Torchancen. Mit der Zeit fand Sporting immer besser in die Partie und lieferte dem großen Favoriten dann einen packenden Fight. Doch ein Treffer gelang auch Lissabon nicht mehr.

Und so darf Arsenal trotz einer offensichtlichen Formschwäche weiter vom Double träumen. In der Liga hat der Traditionsklub vor dem Meisterschafts-Showdown gegen Verfolger Manchester City am kommenden Sonntag sechs Punkte Vorsprung – allerdings auch eine Partie mehr absolviert. In der Champions League standen die Gunners das letzte Mal vor 20 Jahren im Endspiel.

(SID)

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