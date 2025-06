Nun doch? Glasners Crystal Palace wohl in der Europa League dabei

Gute Nachrichten für Oliver Glasner und seinen Klub: Crystal Palace wird aller Voraussicht nach in der kommenden Saison an der UEFA Europa League teilnehmen.

Laut dem britischen Radiosender talkSPORT, der sich auf Informationen aus dem Umfeld der UEFA beruft, hat Nottingham Forest eine Beschwerde gegen Crystal Palace eingereicht. Der Vorwurf: ein möglicher Verstoß gegen die UEFA-Regeln zu Mehrfachbeteiligungen.

Im Zentrum der Debatte steht der US-Investor John Textor, der Anteile an Crystal Palace hält und mit seiner „Eagle Football Group“ gleichzeitig Mehrheitseigentümer des französischen Klubs Olympique Lyon ist. Da sowohl Lyon als auch Palace kommende Saison international vertreten sind, sah Forest einen möglichen Verstoß gegen das UEFA-Reglement.

Doch laut talkSPORT habe die UEFA keinen „entscheidenden Einfluss“ Textors bei Crystal Palace festgestellt. Textor selbst hatte in der Vergangenheit mehrfach betont, dass er weder ins sportliche noch ins wirtschaftliche Tagesgeschäft des Premier-League-Klubs eingebunden sei. Seine Beteiligung an Crystal Palace nannte er einmal sogar „das teuerste Saisonabo im Fußball“.

Keine Hinweise auf eine Verflechtung

Die UEFA habe demnach auch keine Hinweise auf eine operative Verflechtung zwischen Lyon und Crystal Palace gefunden. Textor hält rund 55 Prozent an seiner Eagle Football Group, die wiederum 43 Prozent der Anteile an Crystal Palace besitzt. Sein persönlicher Anteil an Palace liege unter 30 Prozent. Ein direkter Einfluss auf Klubentscheidungen könne daraus laut UEFA nicht abgeleitet werden.

Oliver Glasner, der Palace im Frühjahr 2024 übernommen hatte und mit dem FA-Cup-Triumph gegen Manchester City für internationale Euphorie sorgte, darf sich somit auf seine nächste Saison inklusive Europacup-Einsatz mit dem Londoner Klub freuen. Eine finale Bestätigung durch die UEFA wird in den kommenden Tagen erwartet.

(Red.) Foto: Imago