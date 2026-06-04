Nur Remis gegen Griechenland: Schweden wackeln vor WM weiter

Schwedens Nationalmannschaft hat auch bei ihrer WM-Generalprobe nicht überzeugt und reist mit einigen Sorgen nach Nordamerika.

Die „Tre Kronor“ kamen in Solna gegen die nicht qualifizierten Griechen zu einem 2:2 (0:1) und zeigten dabei wieder einige Schwächen. Am Montag hatte Schweden bereits das skandinavische Duell in Norwegen 1:3 verloren.

Arsenal-Star Viktor Gyökeres (53.) glich die Halbzeit-Führung der Griechen durch Konstantinos Tsimikas (10.) aus. Nach vielen Wechseln Mitte des zweiten Durchgangs brachte der frühere Wiesbadener Gustaf Nilsson (69.) die Schweden in Führung, doch tief in der Nachspielzeit egalisierte Georgios Masouras (90.+5) den Spielstand.

Schweden, das bei der WM 1994 in den USA sensationell Platz drei belegt hatte, trifft in seinem ersten WM-Spiel am 14. Juni (Ortszeit) in Guadalajara/Mexiko auf Tunesien, weitere Gegner sind die Niederlande und Japan. Die Schweden hatten in der „regulären“ WM-Qualifikation kein Spiel gewonnen, in den Playoffs dann aber das Ticket gelöst.

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