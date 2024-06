Nur zwei EM-Stadien durften Namen behalten – Das ist der Grund

Allianz Arena, Signal Iduna Park, MHP Arena? Nicht bei der EM 2024 – lediglich zwei Stadien haben ihren Stammnamen behalten dürfen. Aber warum?

Lediglich das Volksparkstadion Hamburg und das Olympiastadion Berlin dürfen ihren Stammtitel beim Turnier in Deutschland nutzen – die anderen Arenen haben zum Teil skurrile Namen bekommen.

Der Grund für die Umbenennung ist simpel: Acht von zehn EM-Stadien haben ihre Namensrechte an Sponsoren verkauft. Diese dürfen während der EURO allerdings nicht präsentiert werden. Das ist in den UEFA-Statuten geregelt. Sponsorennamen, die nicht mit der UEFA in Verbindung stehen, sind nicht geduldet. Die kommerziellen Verweise müssen im Vorfeld entfernt werden.

Der Verband startete einen knapp zwölfmonatigen Prozess, um die neuen Namen festzulegen. Die Ergebnisse gibt es hier in der Bildergalerie:

Das ÖFB-Team trifft im ersten Gruppenspiel in Düsseldorf auf Frankfurt. Im Anschluss spielt Österreich im Berliner Olympiastadion gegen Polen und die Niederlande.

