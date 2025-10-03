Oberschenkelverletzung: Liverpool mehrere Wochen ohne Alisson

Der englische Meister FC Liverpool und die brasilianische Nationalmannschaft müssen vorerst auf ihren Stammtorhüter Alisson Becker verzichten.

Der Brasilianer hat bei der 0:1-Niederlage gegen Galatasaray Istanbul in der Champions League eine Oberschenkelverletzung erlitten und fällt damit mindestens bis nach der Länderspielpause Mitte Oktober aus.

Alisson sei beim Ligaspiel gegen den FC Chelsea am Samstag (18.30 Uhr – streame mit Sky X live) „nicht im Kader und wird auch nicht mit der Nationalmannschaft nach Brasilien reisen“, sagte Teammanager Arne Slot. Er wäre überrascht, fügte der Coach an, wenn der Torhüter bereits im ersten Spiel nach der Länderspielpause wieder einsatzbereit wäre: „Es ist schwierig, die genaue Anzahl der Tage und Wochen zu benennen.“

Alisson war in Istanbul nach 56 Minuten von Ersatzkeeper Giorgi Mamardaschwili ersetzt worden. Der Georgier dürfte ihn auch in den kommenden Spielen vertreten.

(SID) Foto: Imago