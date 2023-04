Oberwart unterliegt Klosterneuburg zum Playoff-Auftakt

Der Playoff-Auftakt der Basketball-Superliga der Männer (BSL) ist am Samstag nichts für schwache Nerven gewesen. Die Dukes Klosterneuburg rangen zum Start der Viertelfinal-Serie („best of five“) überraschend nach zwei Verlängerungen auswärts die Oberwart Gunners mit 93:92 nieder. Die Flyers Wels mühten sich zu einem 71:67-Heimerfolg gegen den SKN St. Pölten. Titelverteidiger BC Vienna landete mit 89:82 gegen den UBSC Graz einen Favoritensieg.

Die als Nummer drei gesetzten Gunners können das nicht von sich behaupten. Oberwart unterlag nach einem Fehlstart – das erste Viertel ging mit 19:7 an Klosterneuburg – in eigener Halle in einem wahren Krimi. Ende der zweiten Verlängerung hatten sowohl Sebastian Käferle als auch Derek Hanes den Sieg in der Hand, vergaben aber ihre Versuche. Topscorer der Partie war Klosterneuburgs US-Legionär Kevin Bracy-Davies mit 37 Zählern, den letztlich entscheidenden Korb erzielte Arnold Fripp jr.

Wels lag gegen St. Pölten zwei Minuten vor Schluss ebenfalls noch zurück. Für die Entscheidung sorgte ein Dreipunkter von Austen Awosika sechs Sekunden vor dem Ende. St. Pölten gelang in den abschließenden 3:46 Minuten kein Korberfolg mehr, Wels erzielte in dieser Phase neun Punkte. Weniger zittern musste der Meister aus Wien – auch wenn Graz im Schlussviertel noch einmal auf 76:74 herankam. Die topgesetzten Swans Gmunden steigen am Sonntag (17.30 Uhr) zu Hause gegen Kapfenberg ins Playoff ein.

(APA)

Bild: Imago