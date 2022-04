Oberwarts Renato Poljak: „Heute haben wir demonstriert, was wir für eine Macht sein können“

via

Die Oberwart Gunners gewinnen das dritte Spiel der Viertelfinal-Serie gegen die Kapfenberg Bulls mit 79:44. Die Stimmen zur Partie der win2day Basketball Superliga bei Sky Sport Austria.

Unger Steel Oberwart Gunners – Kapfenberg Bulls 79:44 (47:16)

Horst Leitner (Head Coach Oberwart Gunners):

…zum Spiel: „Heute bin ich zufrieden. Die erste Halbzeit war sehr gut und am Schluss war ich sehr, sehr zufrieden mit den Jungen. Hat mir richtig Spaß gemacht. Aber lassen wir die Kirche im Dorf, es war nur ein Spiel. Wir werden nach Kapfenberg kommen und dort wird eine wilde Herde Bullen auf uns warten. Und es wird keine leichte Sache. Diese Euphorie ist schön, ich freue mich, aber lassen wir die Kirche im Dorf.“

…zum kommenden Spiel: „Wir werden bei null starten und kämpfen wie die Löwen.“

…angesprochen auf die Jungen und ob es Luxus ist, diese in solchen Spielen schon bringen zu können: „Ich bin der festen Überzeugung, dass diese Spiele, diese Spielminuten, unter diesen Bedingungen, den Burschen mehr bringen, als fünf Larifari-Spiele unterm Jahr.“

…vor dem Spiel: „Heute müssen wir konzentrierter sein und unsere Aufgaben besser erledigen -sowohl offensiv als auch defensiv.“

…angesprochen auf das letzte Duell der beiden Mannschaften in der Serie: „Kapfenberg wollte es einfach mehr und war konsequenter bis zum Schluss.“

Sebastian Käferle (Oberwart Gunners):

…in der Halbzeit: „Wir ziehen unseren Spielplan durch und wollen das auch noch weiter machen. Wenn wir das konzentriert machen, dann sieht man, was dabei rausschaut.“

…vor dem Spiel: „Heute von Beginn an – wie im letzten Spiel – eine konzentrierte Defensivleistung und offensiv ein bisschen fokussierter. Und wir wollen einfach jeden 50:50-Ball haben, der irgendwie zu bekommen ist.“

…zum letzten Duell in der Serie: „Defensiv haben wir eine solide Leistung abgerufen – 62 Punkte zu bekommen, ist kein Beinbruch – aber offensiv waren wir einfach zu unkonzentriert und haben den Sieg einfach nicht genug gewollt. Die Kapfenberger haben von Beginn an gezeigt, dass sie den Sieg mehr wollten als wir.“

Renato Poljak (Oberwart Gunners):

…nach dem Sieg: „Das war meine perfekte Traumvorstellung. Dass wir sie unter 50 halten und wir selber höher scoren. Haben wir heute gezeigt und ich glaube, wir haben heute demonstriert, was wir für eine Macht sein können, wenn wir als Mannschaft spielen. Das war heute ein Fest zum Anschauen.“

…weiter zum Spiel: „Sie haben gekämpft, aber heute hat man gesehen, dass sie im dritten Viertel eingegangen sind. Sie haben keine Kraft mehr gehabt und wir sind sie mit unserer Rotation überrollt. Gratulation an unsere Jungen. Die haben einen tollen Job gemacht. Ich glaube, heute kann man stolz sein, ein Gunners-Fan zu sein.“

…vor dem Spiel: „Ich wünsche mir wieder ein sehr defensives Spiel, wie beim letzten Mal. Weil ich glaube, wenn es ein High-Score-Game wird, dann könnte es nicht gut für uns ausschauen heute.“

Thomas Linzer (Präsident Oberwart Gunners) in der Halbzeit:

…zum bisherigen Spiel: „Wenn wir uns auf uns selbst konzentrieren, die Energie hochhalten, den Fokus halten, dann wissen wir, dass wir gut spielen können und das haben wir heute in der ersten Halbzeit bewiesen.“

…weiter zum Spiel: „Aber es besteht kein Grund, jetzt überheblich zu sein. Wir müssen unsere Konzentration behalten, schauen, dass wir dieses Spiel mit einer überzeugenden Leistung gewinnen und dann denken wir ans nächste Spiel.“

…angesprochen auf die kommenden Spiele in den Playoffs: „Man darf sich nicht täuschen lassen. Auch Kapfenberg ist eine sehr, sehr starke Mannschaft. Wir sind in den Playoffs und jede Mannschaft ist stark genug, um nochmals zurückzukommen.“

Michael Schrittwieser (Head Coach Kapfenberg Bulls):

…vor dem Spiel: „Wir sind gut ausgeruht und vorbereitet. Nichtsdestotrotz wird es an den Spielern liegen, noch einmal alles so zu mobilisieren, um überhaupt erst in ein enges Spiel zu kommen.“

…zum letzten Duell: „War definitiv Zeit, dieses Spiel zu gewinnen, um in der Serie zu bleiben und ein ganz wichtiger Sieg für die Mannschaft.“

Nemanja Krstic (Kapfenberg Bulls):

…nach der Niederlage und über die Gründe: „Defensiv haben wir gar keine Aggressivität gezeigt, haben nicht gekämpft und was sicherlich unser großes Problem ist, ist die kurze Rotation, vor allem bei den Großen. Aber wir müssen dieses Spiel vergessen und uns auf das nächste fokussieren.“

…weiter zur Serie: „Alles ist möglich. In fünf Spielen ist alles möglich. Und zu Hause können wir sicher eine bessere Defensive spielen und im Playoff geht es vor allem um die Defensive.“

Derryck Thornton (Kapfenberg Bulls) in der Halbzeit:

…angesprochen auf seine Fußverletzung und seinen Muskelfaserriss: „Es wird besser, aber es ist noch immer ziemlich schmerzvoll. Hoffentlich bin ich bald zurück, aber noch muss ich zuwarten.“

Hannes Ochsenhofer (Sky Experte):

…nach dem Spiel: „Kapfenberg war mit Oberwart komplett überfordert.“

…in der Halbzeit: „Hoch werden sie es nicht mehr gewinnen, die Kapfenberger.“

