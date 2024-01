Odermatt jagt Hahnenkamm-Sieg: Die Startliste der ersten Kitzbühel-Abfahrt

Startschuss für das legendäre Ski-Rennwochenende in Kitzbühel: Mit der ersten Abfahrt beginnen am Freitag die Hahnenkamm-Rennen des alpinen Skiweltcups. Während Österreichs Abfahrer auf eine Verbesserung hoffen, peilt Saison-Dominator Marco Odermatt seinen ersten Sieg in Kitzbühel an.

Das Rennen eröffnet sein Landsmann Stefan Rogentin, ehe Daniel Hemetsberger mit der Nummer zwei als erste ÖSV-Hoffnung ins Rennen geht. Routinier Dominik Paris startet als Siebter unmittelbar vor Vincent Kriechmayr. Marco Odermatt geht als Zehnter ins Rennen, nach Wengens Super-G-Sieger Cyprien Sarrazin mit der Nummer 14 könnte bereits eine Vorentscheidung fallen.

Die weiteren rot-weiß-roten Speed-Spezialisten erhielten teils hohen Nummern: Otmar Striedinger (18), Daniel Danklmaier (21) und Stefan Babinsky (29) starten innerhalb der ersten 30. Danach wagen sich noch Christoph Neumayer (33), Weltcup-Debütant Stefan Eichberger (55) sowie Raphael Haaser (57) auf die Streif.

(Red.)

Beitragsbild: GEPA.