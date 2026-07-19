Das österreichische 3×3-Nationalteam der Basketballerinnen hat beim Women’s-Series-Event in Baku nach vier Siegen und einer Finalniederlage Rang zwei belegt.

Ein Erfolg gelang u.a. gegen Ex-Europameister Spanien (21:16). Im Endspiel am Sonntag gab es für Anja Fuchs-Robetin, Alexia Allesch, Simone Sill und Sigi Koizar gegen den Weltranglistenvierten Rapid Bukarest eine 12:17-Niederlage. Es ist der dritte zweite Platz der Österreicherinnen in dieser Turnierserie überhaupt.

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Die Österreicherinnen zeigten eine engagierte und kämpferische Leistung. Von Beginn an trat das Team mit hoher Intensität auf, verteidigte aggressiv und suchte konsequent den Weg zum Korb. Vor allem im Eins-gegen-eins setzte Österreich immer wieder Akzente und zwang den Gegner zu schwierigen Abschlüssen.

Auch wenn das Ergebnis letztlich nicht vollständig den Aufwand widerspiegelte, konnte Österreich wichtige positive Ansätze mitnehmen. Die Mannschaft präsentierte sich defensiv stabil, zeigte viel Einsatzbereitschaft und sammelte wertvolle Erfahrungen gegen internationale Konkurrenz auf höchstem Niveau. Der Auftritt in Baku unterstrich einmal mehr das Potenzial des österreichischen Teams in der Women’s Series und liefert eine gute Grundlage für die kommenden Turniere.