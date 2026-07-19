ÖBV-3×3-Frauen bei Women’s-Series-Event in Baku Zweite
Das österreichische 3×3-Nationalteam der Basketballerinnen hat beim Women’s-Series-Event in Baku nach vier Siegen und einer Finalniederlage Rang zwei belegt.
Die Österreicherinnen zeigten eine engagierte und kämpferische Leistung. Von Beginn an trat das Team mit hoher Intensität auf, verteidigte aggressiv und suchte konsequent den Weg zum Korb. Vor allem im Eins-gegen-eins setzte Österreich immer wieder Akzente und zwang den Gegner zu schwierigen Abschlüssen.
Auch wenn das Ergebnis letztlich nicht vollständig den Aufwand widerspiegelte, konnte Österreich wichtige positive Ansätze mitnehmen. Die Mannschaft präsentierte sich defensiv stabil, zeigte viel Einsatzbereitschaft und sammelte wertvolle Erfahrungen gegen internationale Konkurrenz auf höchstem Niveau. Der Auftritt in Baku unterstrich einmal mehr das Potenzial des österreichischen Teams in der Women’s Series und liefert eine gute Grundlage für die kommenden Turniere.