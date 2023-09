In der Besetzung Nico Kaltenbrunner, Filip Krämer, Matthias Linortner und Enis Murati treten Österreichs 3×3-Basketballer bei der Europameisterschaft 2023 an, die von Dienstag bis Donnerstag in Jerusalem in Szene geht. In der Gruppenphase (Pool A) warten am Mittwoch mit Serbien der Titelverteidiger und Weltmeister von Wien im Juni sowie Gastgeber Israel (16.55 und 18.45 Uhr MESZ) als Gegner.

Keine leichten Aufgaben also für das rot-weiß-rote Quartett, das zumindest Zweiter werden muss, um das Viertelfinale zu erreichen. Der vierfache Europameister Serbien ist topgesetzt, das ÖBV-Team geht als Nummer acht ins Turnier, Israel ist als Elfter gereiht. Zwölf Teams sind in Jerusalem am Start. Österreichs ist zum vierten Mal bei der kontinentalen 3×3-Endrunde dabei. Bisher bestes Abschneiden sind sechste Plätze in den Jahren 2019 und zuletzt in Graz 2022 gewesen.

(APA)

Beitragsbild: Imago