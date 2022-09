Österreichs 3×3-Basketballer stehen bei der Europameisterschaft in Graz bereits im Viertelfinale. Sie besiegten Ungarn am späten Freitagnachmittag in ihrem Auftaktspiel im Pool B mit 21:13. Danach setzte es ein 15:21 gegen Litauen. Zum Auftakt der K.o.-Phase am Sonntag (14.20 Uhr) bekommen es Nico Kaltenbrunner, Filip Krämer, Matthias Linortner und Martin Trmal mit den Niederlanden zu tun.

Gegen Ungarn hatte die ÖBV-Auswahl eine dominante Vorstellung gezeigt. Das Duell war nach nicht einmal sechs Minuten entschieden. Kaltenbrunner sorgte für zwölf der 21 rot-weiß-roten Punkte. Gegen Litauen hatten die Österreicher indes auch im vierten Aufeinandertreffen das Nachsehen. Krämer war mit sechs Zählern der erfolgreichste Scorer.

Die ÖBV-Frauen steigen am Samstag ins Turnier ein. Sie treffen im Pool A auf Estland (17.35 Uhr) und Deutschland (21.15 Uhr).

(APA).

Beitragsbild: GEPA.