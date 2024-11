ÖBV-Männer holen klaren Sieg gegen Albanien in WM-Vorquali

Österreichs Basketball-Männer haben am Donnerstag auch das zweite Spiel der Vorqualifikation (1. Runde, Gruppe C) zur Weltmeisterschaft 2027 gewonnen.

Sie besiegten Albanien in Durres klar mit 99:63 (50:35). Am Sonntag (15.00 Uhr) gastiert das Team von Coach Chris O’Shea in Armenien, gegen das man vor neun Monaten in Wien 106:91 gewonnen hat. Geht man auch auswärts als Sieger vom Parkett, ist der Aufstieg in die nächste Qualifikationsphase vorzeitig fixiert.

Sylven Landesberg, der nach fast sechs Jahren sein Comeback im ÖBV-Dress gab, erzielte 23 Punkte und war damit Topscorer seiner Mannschaft. Neo-Türkei-Legionär Luka Brajkovic steuerte 19 Zähler bei, Erol Ersek kam auf zwölf Zähler. Die erste Runde der WM-Vorqualifikation endet für Rot-Weiß-Rot am 22. Februar 2025 mit dem Heimspiel gegen Albanien.

(APA)/Bild: GEPA