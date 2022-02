ÖBV-Männer in EM-Vorquali zwei Mal auswärts im Einsatz

via

via Sky Sport Austria

Für Österreichs Basketball-Männer geht es in dieser Woche um zwei weitere Siege auf dem langen Weg, der zur Europameisterschaft 2025 führen soll. Das Team von Coach Raoul Korner trifft in der ersten Runde der Vorqualifikation (Gruppe A) am Donnerstag auswärts auf Zypern (Nikosia, 18.00 Uhr MEZ) und drei Tage später erneut vor fremder Kulisse auf die Schweiz (Freiburg, 16.00 Uhr).

Die ÖBV-Auswahl wird von den Routiniers Enis Murati (33), Thomas Klepeisz (30) und Bogic Vujosevic (29) angeführt. Sie soll laut Korner „auf dem im November Erarbeiteten aufbauen“. Vor drei Monaten gab es ein 80:64 gegen die Eidgenossen und ein 97:70 in Irland.

Die erste Phase der Vorqualifikation endet zu Sommerbeginn. Am 30. Juni spielt Österreich vor heimischem Publikum gegen Irland, am 3. Juli gegen Zypern. Die drei Gruppensieger und der beste -zweite steigen in die zweite Runde auf. Bis zur EM-Teilnahme stehen danach noch zwei weitere Quali-Phasen auf dem Terminplan.

(APA)

Beitragsbild: GEPA