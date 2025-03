ÖBV-Männer in WM-Vorquali gegen Bulgarien und Niederlande

Österreichs Basketball-Männer treffen in der zweiten Runde der Vorqualifikation zur Weltmeisterschaft 2027 in der Gruppe C gemäß der am Freitag in Mies (SUI) erfolgten Auslosung auf Bulgarien und die Niederlande.

Die Spiele finden im August statt. Die ersten zwei Teams aus jedem Pool erreichen die letzte WM-Qualifikationsphase. Die Endrunde findet im August und September 2027 in Katar statt. Österreich war noch nie bei einer WM dabei.

(APA) / Bild: GEPA