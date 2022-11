ÖBV-Männer mit zwei Heimspielen in EM-Vorqualifikation

Österreichs Basketball-Männer sind in dieser Woche in zwei Heimspielen in der 2. Runde der Vorqualifikation zur Europameisterschaft 2025 gefordert. Nach den Niederlagen in der Schweiz und gegen Polen im August geht es im Sportpark Graz am Donnerstag (20.20 Uhr) gegen Kroatien und am Sonntag (17.05 Uhr) zum Auftakt der Rückrunde in der Gruppe E neuerlich gegen die Eidgenossen.

Teamchef Chris O’Shea hat einen 13-Mann-Kader nominiert, der von den Routiniers Bogic Vujosevic und Jozo Rados (beide BC Vienna) sowie Benedikt Güttl (Swans Gmunden) angeführt wird. Das Trio bringt es auf 98 Einsätze in der Nationalmannschaft und damit auf fast doppelt so viele wie die anderen zehn Spieler gemeinsam. Ihre Debüts im ÖBV-Team könnten Lukas Simoner (23) von UBSC Graz und der 17 Jahre junge Omer Suljanovic aus dem Nachwuchs von Pallacanestro Reggiana (ITA) geben. Der knapp 19-jährige David Fuchs (BBC Ulm/GER) steht vor seinem ersten Bewerbspiel für Österreichs Männer.

Gegen Kroatien ist die ÖBV-Auswahl jedenfalls Außenseiter. Beim Donnerstag-Gegner gehört ein Trio dem Aufgebot an, das auch an der Europameisterschaft 2022 im September teilgenommen und das Achtelfinale erreicht hat. In allen sechs Spielen im Einsatz war jedoch lediglich Point Guard Dominik Mavra, der es auf durchschnittlich 4,8 Punkte brachte. Klingendster Name im kroatischen 15er-Kader ist Dragan Bender. Ob der Center, im NBA-Draft 2016 an vierter Stelle und damit fünf Positionen vor Jakob Pöltl ausgewählt, auch tatsächlich aufläuft, war jedoch fraglich. Er spielt mittlerweile bei Obradoiro CAB in der spanischen ACB.

In der Sonntag-Partie gegen die Schweiz will die Mannschaft von O’Shea jedenfalls den Spieß umdrehen. Auswärts hatte es ein 64:74 gesetzt.

Weil nur der Gruppensieger aufsteigt, wird Österreich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit im Sommer in die 3. Runde der EM-Vorqualifikation gehen, in der die letzten Tickets für die „echte“ Qualifikation zur Endrunde 2025 vergeben werden. Darauf sollen junge Spieler laut O’Shea schon jetzt vorbereitet werden. Die anstehenden Aufgaben wolle das Team „mit richtig guter Energie“ bewältigen.

