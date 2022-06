Österreichs 3×3-Teams der Frauen und Männer wollen sich in dieser Woche ins Rampenlicht spielen. Die ÖBV-Auswahlen beider Geschlechter sind erstmals bei den Weltmeisterschaften am Start, die von Dienstag bis Sonntag in Antwerpen in Szene gehen. Alexia Allesch, Anja Fuchs-Robetin, Camilla Neumann und Michaela Wildbacher bzw. Nico und Steven Kaltenbrunner, Matthias Linortner sowie Martin Trmal werden für Rot-Weiß-Rot auf Medaillenjagd gehen.

Die heimischen Frauen, aktuelle Nummer zehn der Weltrangliste, bekommen es in der Vorrunde (Pool B) des als World Cup titulierten Turniers mit Frankreich (4.), Olympiasieger USA (8.), Brasilien (23.) sowie Neuseeland (38.) zu tun. Auf das Profiteam der Männer (Pool D), das auf den verletzten Filip „The Hammer“ Krämer verzichten muss und derzeit 13. im Ranking ist, warten Gastgeber Belgien (4.), ebenfalls die USA (5.), Slowenien (16.) und Ägypten (17.).

Je 20 Nationen sind in Antwerpen am Start. Die Sieger der vier Fünfergruppen steigen direkt ins Viertelfinale auf. Die Teams auf den Rängen zwei und drei spielen in einem Play-in um die vier weiteren Plätze in der Runde der besten acht. Jedenfalls über den „Umweg“ wollen die ÖBV-Vertreter weiterkommen. Für die jeweiligen Gruppenvierten und -fünften endet der World Cup nach der Vorrunde.

Mit der Europameisterschaft (Europe Cup) steht in diesem Jahr noch ein weiteres 3×3-Highlight an. Das kontinentale Turnier geht ebenfalls unter österreichischer Beteiligung vom 9. bis 11. September in Graz in Szene.

(APA)/Bild: Imago