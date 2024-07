ÖBV-Vorstand um Martens zurückgetreten

Österreichs Basketballverband muss eine neue Führungsriege bestellen.

Der Vorstand um ÖBV-Präsident Gerald Martens bestätigte am Mittwoch via Aussendung mehrheitlich seinen Rückzug. Es sei an der Zeit für neue Köpfe mit visionären Ideen, hieß es unter anderem. Der neue Vorstand soll auf einer Außerordentlichen Generalversammlung noch vor der 3×3-Europameisterschaft Ende August gewählt werden.

Erfolge im 3×3-Format, die Wiedereinführung des Frauen-Nationalteams und eine bessere Jugendförderung wurden als Erfolge der Ära Martens angeführt. „Wir sind 2019 in eine Zeit der Transformation aufgebrochen und haben es verstanden, durch permanente Veränderung und gute Ideen Jahr für Jahr neue großartige Projekte umzusetzen. Nun ist es an der Zeit für frisches Blut und neue Visionen“, erklärte Martens, dem Kritiker vorwerfen, er habe auf das klassische Basketball zu wenig Wert gelegt.

