via Sky Sport Austria

Österreichs Eishockey-Frauenteam hat auch das zweite Testspiel gegen die Mannschaft des Gustavus College (USA) verloren. Nach dem 3:4 nach Penaltyschießen am Vortag unterlag das heimische Team am Freitag in Innsbruck mit 2:3 nach Verlängerung (0:0,0:0,2:2;0:1).

(APA)/Bild: Imago