ÖFB-Auswahl holt Auftaktsieg bei U17-WM

Das ÖFB-U17-Nationalteam ist mit einem Sieg in die Weltmeisterschaft gestartet.

Die Mannschaft von Teamchef Hermann Stadler besiegte Saudi-Arabien beim Turnier in Katar im ersten Gruppenspiel mit 1:0 (0:0). Johannes Moser (55.) erzielte den entscheidenden Treffer in der zweiten Hälfte per Elfmeter.

Weinhandl fliegt vom Platz – Moser mit Goldtor

In der ersten Hälfte hatten beide Teams zu Beginn Anlaufschwierigkeiten. Einen Rückschlag erlitt die ÖFB-Auswahl in der 40. Minute, als Luca Weinhandl die Gelb-Rote Karte sah. Danach nahm die Begegnung Fahrt auf. Noch vor der Pause kam Österreich zu zwei Torchancen, darunter ein Lattenschuss von Florian Hofmann (45.+2).

In der zweiten Hälfte begann die Stadler-Elf furios. Zuerst traf Moser (48.) erneut die Stange, wenige Minuten später bekam das U17-Nationalteam einen Strafstoß zugesprochen. Liefering-Akteur Moser (55.) übernahm die Verantwortung und traf souverän. Nur zwei Minuten später kassierte Saudi-Arabien nach einer Notbremse ebenfalls eine Rote Karte.

In der Schlussphase verwalteten die ÖFB-Junioren den Spielstand. In der Nachspielzeit vergab Vasilije Markovic noch einen Elfmeter (90.+6).

Nächstes Spiel gegen Mali

Weiter geht es für die ÖFB-Truppe am Samstag (14.00 Uhr MEZ auf Sky Sport Austria und im kostenlosen Livestream) gegen Mali und am darauffolgenden Dienstag (16.45 Uhr MEZ auf Sky Sport Austria und im kostenlosen Livestream) gegen Neuseeland.

Bild: Imago