ÖFB beobachtet Sicherheitslage in Aserbaidschan „aufmerksam“

Drei Tage nach dem Heimschlager gegen Belgien tritt Österreichs Fußball-Nationalteam am Montag (18.00 Uhr/) in Aserbaidschan an. Große Sicherheitsbedenken gibt es dreieinhalb Wochen nach den Kampfhandlungen in der Region Berg-Karabach nicht. Man sei aber in permanentem Kontakt mit dem heimischen Innenministerium, der UEFA und dem aserbaidschanischen Verband, betonte der ÖFB in einer Stellungnahme.

Aserbaidschan hatte die abtrünnige, primär von Armeniern bewohnte Region am 19./20. September zurückerobert. Seither gab es eine Massenflucht der lokalen Bevölkerung in Richtung Armenien. Das Länderspiel geht knapp 300 Kilometer Luftlinie von Berg-Karabach entfernt im Tofiq Bahramov Stadion in Baku über die Bühne. Laut Verbandsangaben werden 400 österreichische Fans das ÖFB-Team in Aserbaidschans Hauptstadt begleiten.

„Gemäß der derzeitigen Einschätzung der Sicherheitsbehörden übt die Situation in der Region Berg-Karabach kaum Einfluss auf die Sicherheitslage im Rest des Landes, also auch in Baku, aus“, hieß es in der ÖFB-Stellungnahme. „Die Lage wird aufmerksam beobachtet.“ Der volle Fokus der Nationalmannschaft sei im Vorfeld auf dem Heimspiel am Freitag gegen Belgien gelegen – der ersten Chance, das Ticket für die EM 2024 in Deutschland perfekt zu machen.

(APA)/Bild: GEPA