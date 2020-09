ÖFB-Bilanzen gegen Rumänien und in Klagenfurt leicht positiv

via

Das österreichische Fußball-Nationalteam ist gegen Rumänien seit fast 34 Jahren unbesiegt. Die einzige Niederlage in bisher acht Duellen mit den Rumänen setzte es am 10. September 1986 in Bukarest mit 0:4. Dem stehen zwei Siege und fünf Unentschieden gegenüber. Das Torverhältnis lautet 10:9.

Den bisher letzten vollen Erfolg für die Österreicher gegen Rumänien gab es am 1. April 2009 in Klagenfurt, wo am Montag (20.45 Uhr) auch das neunte Aufeinandertreffen steigt. Damals hatte Erwin Hoffer mit zwei Toren beim 2:1-Sieg Dietmar Constantini ein erfolgreiches Teamchef-Debüt beschert.

Die Gesamtbilanz für ÖFB-Länderspiele in Klagenfurt ist mit sechs Siegen, zwei Remis und fünf Niederlagen bei einem Torverhältnis von 15:14 ebenfalls leicht positiv. Die jüngsten vier Partien in Kärnten haben die Österreicher allesamt gewonnen. Teamchef Franco Foda hält im Wörthersee-Stadion bei einer makellosen Bilanz von drei Siegen aus drei Länderspielen.

