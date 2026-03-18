ÖFB-Co-Trainer Cinel bei Brügge entlassen

Nach 31 Spielen mit Cercle Brügge wurde ÖFB-Co-Trainer Onur Cinel bei den Belgiern entlassen. Das gab der Hauptstadt-Klub am Mittwoch bekannt.

Cinel wechselte im Sommer 2025 von Red Bull Salzburg, wo er als Co-Trainer von Pep Lijnders und Thomas Letsch agierte, nach Belgien. Der Klub, bei dem mit Dominik Thalhammer, Miron Muslic und Ferdinand Feldhofer gleich drei österreichische Trainer in den vergangenen vier Jahren an der Seitenlinie standen, steht aktuell auf dem 15. und damit vorletzten Platz in der Jupiler Pro League.

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Bild: Imago