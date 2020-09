ÖFB-Cup: ASK Elektra holt vorletztes Zweitrundenticket

via

Der Wiener Stadtligist ASK Elektra ist am Dienstagabend als vorletztes Team in die 2. Runde des Fußball-ÖFB-Cups eingezogen.

Der aktuell Tabellenzweite der vierthöchsten Spielklasse behielt beim Regionalliga-Mitte-Vertreter SC Weiz in einer Nachtragspartie trotz einer Roten Karte von Ehinabo Omoighe (30.) mit 1:0 die Oberhand. Matchwinner war Dominik Silberbauer (42.). Nächster Gegner ist Zweitligist SV Horn, gespielt wird im Waldviertel am 16., 17. oder 18. Oktober.

Ergebnis Fußball-ÖFB-Cup vom Dienstag – 1. Runde:

SC Weiz (Regionalliga Mitte) – ASK Elektra (Wiener Stadtliga) 0:1 (0:1). Tor: Silberbauer (42.). Rote Karte: Omoighe (30./Elektra/Torraub)

