ÖFB-Cup-Auslosung: Das sind die Duelle in der 2. Runde

Die Auslosung der zweiten Fußball-Cup-Runde hat eine brisante Paarung gebracht. Ex-ÖFB-Teamstürmer Stefan Maierhofer zog das Duell Austria Salzburg – Red Bull Salzburg.

Titelverteidiger Sturm Graz tritt in Leobendorf an, für Rapid geht es zu Union Gurten, die Wiener Austria reist zu St. Anna am Aigen und auf den LASK wartet ein Kräftemessen mit Imst. Durch die Topf-Einteilung waren Aufeinandertreffen von zwei Oberhaus-Clubs nicht möglich. Die Spiele der 2. Runde gehen von 26. bis 28. September 2023 über die Bühne.

Alle Begegnungen im Überblick:

GAK – Stripfing

SKU Amstetten – FAC

KSV 1919 – SV Lafnitz

FC Dornbirn – SKN St. Pölten

SV Ried – Wolfsberger AC

DSV Leoben – WSG Tirol

Admira – TSV Hartberg

First Vienna FC – Austria Lustenau

Union Gurten – Rapid Wien

FC Marchfeld Donauauen – Austria Klagenfurt

SV Austria Salzburg – FC Red Bull Salzburg

FC Pinzgau Saalfelden – SCR Altach

USV Weindorf St. Anna am Aigen – Austria Wien

ASV Draßburg – Blau-Weiß Linz

SC Imst – LASK

SV Leobendorf – Sturm Graz

Termine im ÖFB Cup 2023/24

2. Runde: 26./27./28. September 2023

Achtelfinale: 31. Oktober, 1./2. November 2023

Viertelfinale: 9./10./11. Februar 2024

Halbfinale: 2./3./4. April 2024

Finale: 1. Mai 2024, Wörthersee Stadion Klagenfurt

(Red.)

Bild: GEPA