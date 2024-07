ÖFB-Cup: Blau-Weiß Linz souverän eine Runde weiter

Der FC Blau-Weiß Linz gab sich in der ersten ÖFB-Cup-Runde beim 5:0 (1:0) beim Regionalliga-Aufsteiger SV Wildon keine Blöße.

Für die Mannschaft von Trainer Gerald Scheiblehner trafen Ronivaldo (26., 71.), die beiden Neuzugänge Alexander Schmidt (79.), Thomas Goiginger (81.) und Julian Gölles (87.) gegen den Regionalliga-Aufsteiger. Einen 14:0-Kantersieg feierte indes die Sportunion Mauer, Meister der Wiener Stadtliga, gegen den ASK Klagenfurt. Die Kärntner waren nach dem Zwangsabstieg von der Regionalliga in die 2. Klasse nicht mehr konkurrenzfähig.

Am Freitag waren mit Vizemeister Red Bull Salzburg, LASK, Hartberg, Austria Klagenfurt, WAC und GAK bereits sechs Bundesligisten in die nächste Runde eingezogen. Einzig der Aufsteiger aus Graz musste auswärts gegen den Viertligisten Velden zittern und kam erst im Elferschießen weiter. Am Sonntag sind mit der Wiener Austria bei Pinzgau Saalfelden (16.00), der WSG Tirol in Imst (16.30) sowie SK Rapid bei SC Neusiedl am See (18.30) die restlichen drei Bundesligisten im Einsatz.

Ergebnisse der ersten Runde im Fußball-ÖFB-Cup vom Samstag:

SV Austria Salzburg – SVG Reichenau 1:2 (1:1). Tore: Zia (29.) bzw. Kleinlercher (22.), Singer (86.)

SR Donaufeld – SCR Altach 2:0 (1:0). Tore: Babic (14.), Van Zaanen (89./Foulelfmeter)

Union PROCON Dietach – FC Hertha Wels 0:2 (0:1). Tore: Birglehner (13.), Mislov (67.)

ASK Klagenfurt – Sportunion Mauer 0:14 (0:5). Tore: Elbl (8., 52., 81.), Kurz (15., 37.), Necina (41., 69./Elfmeter), Sprinzer (45./Elfmeter, 49.), Langbrucker (56.), Kerschl (61.), Komornyik (73.), Ruiss (83.), Hentschel (85.)

SC Schwaz – Schwarz-Weiß Bregenz 0:2 (0:0). Tore: Stefanon (55.), Monsberger (95.)

SV Wildon – FC Blau-Weiß Linz 0:5 (0:1). Tore: Ronivaldo (26., 71.), Schmidt (79.), Goiginger (82.), Gölles (87.)

VfB Hohenems – ASKÖ Oedt 2:4 i.E., 4:4 n.V. (4:4,2:1). Tore: Yabantas (15., 91.), Ünal (45.+1/Elfmeter), Quiroz (77.) bzw. Vidackovic (30.), Valdir (47.), Radulovic (49., 67.)

Kremser SC – SK Sturm Graz 2:4 n.V. (2:2,2:2). Tore: Gökcek (13., 30./Foulelfmeter) bzw. Sarkaria (6.), Horvat (26.), Gorenc Stankovic (113.), Biereth (122.)

SV Donau – ASK Voitsberg 0:3 (0:1). Tore: Sezen (7./Eigentor), Kirnbauer (77.), Suppan (85.)

SV Leobendorf – SKN St. Pölten 2:3 (1:0). Tore: Bartholomay (41.), Hahn (75.) bzw. Stendera (46.), M’Buyi (50., 54.)

USV St. Anna am Aigen – Admira Wacker 1:5 (0:2). Tore: Polak (50.) bzw. Malicsek (12.), Fabiani (35./Eigentor), Brückler (59.), Mujanovic (70.), Alar (89.)

