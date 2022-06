EM-Kader der ÖFB-Frauen ohne Kirchberger

Virginia Kirchberger hat den Wettlauf mit der Zeit verloren: Die von einem Schien- und Wadenbeinbruch genesene Innenverteidigerin wurde von Österreichs Teamchefin Irene Fuhrmann nicht in den endgültigen 23-köpfigen EM-Kader nominiert, den die 41-jährige Wienerin am Montag in Wien bekanntgab.

Ebenfalls aus dem Großkader gestrichen wurden Annabel Schasching, Julia Magerl, Katja Wienerroither und Mariella El Sherif. Dabei ist hingegen Jasmin Pal nach ihrem Kreuzbandriss.

Österreichs Team tritt am Donnerstag die Reise nach England an, dort wartet am 6. Juli im Eröffnungsspiel Gastgeber und Turniermitfavorit England und in den weiteren Gruppe-A-Partien Nordirland (11. Juli) und Norwegen (15. Juli).

Der komplette Kader im Überblick

Tor:

1 Manuela Zinsberger – Arsenal (ENG) 19.10.1995 79 Länderspiele

21 Isabella Kresche – SKN St. Pölten (AUT) 28.11.1998 2

23 Jasmin Pal – 1. FC Köln* (GER) 24.08.1996 2

Abwehr:

2 Marina Georgieva – SC Sand (GER) 13.04.1997 13

3 Katharina Naschenweng – TSG 1899 Hoffenheim (GER) 16.12.1997 30/3 Tore

4 Celina Degen – 1. FC Köln* (GER) 16.05.2001 5/1

6 Katharina Schiechtl – SV Werder Bremen (GER) 27.02.1993 62/8

7 Carina Wenninger – AS Roma* (ITA) 06.02.1991 116/6

11 Viktoria Schnaderbeck – Tottenham (ENG) 04.01.1991 80/2

12 Laura Wienroither – Arsenal (ENG) 13.01.1999 23/1

19 Verena Hanshaw – Eintracht Frankfurt (GER) 20.01.1994 85/10

Mittelfeld:

5 Maria Plattner – 1. FFC Turbine Potsdam (GER) 06.05.2001 9/4

8 Barbara Dunst – Eintracht Frankfurt (GER) 25.09.1997 55/9

9 Sarah Zadrazil – FC Bayern München (GER) 19.02.1993 96/13

10 Laura Feiersinger – Eintracht Frankfurt (GER) 05.04.1993 92/16

14 Marie-Therese Höbinger – FC Zürich (SUI) 01.07.2001 19/5

16 Jasmin Eder – SKN St. Pölten (AUT) 08.10.1992 55/1

17 Sarah Puntigam – 1. FC Köln* (GER) 13.10.1992 120/18

18 Julia Hickelsberger-Füller – TSG 1899 Hoffenheim (GER) 01.08.1999 17/5

Angriff:

13 Lisa Kolb – SC Freiburg (GER) 04.05.2001 8/1

15 Nicole Billa – TSG 1899 Hoffenheim (GER) 05.03.1996 79/43

20 Lisa Makas – FK Austria Wien (AUT) 11.05.1992 71/19

22 Stefanie Enzinger – SKN St. Pölten (AUT) 25.11.1990 30/6

Trainerin:

Irene Fuhrmann (AUT) 23.09.1980

* ab Sommer

Artikelbild: GEPA