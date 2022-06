ÖFB-Frauen im EM-Test gegen Dänemark ohne Billa und Feiersinger

Österreichs Frauen-Fußball-Nationalteam tritt am Sonntag (13.30 Uhr) im ersten EM-Testspiel gegen Dänemark in Wiener Neustadt ohne Topstürmerin Nicole Billa an. Die Tirolerin muss wegen Trainingsrückstands nach einer Erkrankung genauso pausieren wie die am Fuß angeschlagene Laura Feiersinger. Die lange verletzt Gewesenen, Abwehrspielerin Virginia Kirchberger und Ersatz-Torfrau Jasmin Pal, sind noch nicht matchfit.

„Wir wollen im Hinblick auf die EM-Endrunde kein Risiko eingehen“, sagte Teamchefin Irene Fuhrmann. „Grünes Licht“ gab es hingegen bezüglich einem Einsatz von Kapitänin Viktoria Schnaderbeck. „Ich habe eine gute Trainingswoche hinter mir und habe gute Fortschritte gemacht. Ich bin einsatzbereit“, verlautete die England-Legionärin. „Wir müssen wieder in unsere Prozesse hineinfinden, Dinge probieren, mutig sein und versuchen, unseren Matchplan umzusetzen.“ Auch Stürmerin Stefanie Enzinger dürfte im ersten von drei Tests für die Endrunde in England im Juli Einsatzminuten sammeln.

„Wir wollen im Spiel mit dem Ball mutig und im Spiel gegen den Ball mit der notwendigen Intensität agieren“, formulierte die 41-jährige Wienerin ihre Ziele nach der ersten gemeinsamen Trainingswoche. Geplant nicht dabei waren ÖFB-Rekordspielerin Sarah Puntigam, Jasmin Eder, Julia Hickelsberger, Maria Plattner und Isabella Kresche, die allesamt erst am 17. Juni ins Teamcamp einrücken.

Im Vorfeld des 202. Länderspiels des ÖFB-Nationalteams gibt es vor allem für Familien und deren Kinder ein besonderes Angebot. Die „Ostar-Richi Mädchen Festivals“ machen am Vormittag (11.00-13.30 Uhr) am Gelände der ERGO Arena halt. Dabei ist jedes Mädchen und diesmal ausnahmsweise auch jeder Bub im Alter zwischen fünf und zwölf Jahren willkommen.

(APA) / Bild: GEPA