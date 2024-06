ÖFB-Gegner Niederlande bangt weiter um Star-Spieler

Zwei Wochen vor Beginn der Fußball-EM bangen die Niederlande weiterhin um ihren Spielmacher Frenkie de Jong.

Der an langwierigen Knöchelproblemen laborierende Mittelfeldmann vom FC Barcelona trainierte am Sonntag im Oranje-Teamcamp unverändert nur individuell, er hat seit April kein Spiel mehr bestritten. Dementsprechend zurückhaltend äußerte sich De Jong bezüglich seiner Einsatzchance im ersten EM-Spiel in der Österreich-Gruppe gegen Polen am 16. Juni.

„Ich bin noch nicht fit, deshalb kann ich nicht sagen, dass es gut läuft. Wir müssen einfach warten und schauen, wie es dem Knöchel geht. Ich mache noch nichts mit dem Team, nur Physio, Erholung und Einzeltraining. Der Knöchel an sich ist ok, aber er braucht ausreichend Erholung, damit es nicht chronisch wird“, sagte De Jong. Wann er ins Mannschaftstraining einsteigen wird, könne er noch nicht sagen. Nach dem Polen-Spiel treffen die Niederländer am 21. Juni auf Frankreich und am 25. auf Österreich.

