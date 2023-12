Niederlande beziehen EM-Quartier in Wolfsburg

Die niederländische Nationalmannschaft bezieht ihr Quartier während der Fußball-Europameisterschaft 2024 in Wolfsburg. Das gab der Verband am Mittwoch bekannt.

Die Auswahl von Trainer Ronald Koeman, in der Gruppe D Gegner von Österreich, wird im Ritz-Carlton-Hotel unterkommen und im AOK-Stadion der Wolfsburger Bundesliga-Frauen trainieren.

Das Oranje-Team tritt am 16. Juni gegen den Playoff-Sieger A in Hamburg an, im zweiten Spiel geht es vier Tage später gegen Frankreich in Leipzig. Am letzten Gruppenspieltag steht das Duell gegen Österreich in Berlin an.

(APA) / Bild: Imago