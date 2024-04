ÖFB-Gegner Polen fixiert EM-Quartier

Österreichs Gruppengegner Polen quartiert während der Fußball-Europameisterschaft in Hannover.

Wie der deutsche Zweitligist Hannover 96 am Mittwochabend mitteilte, wird das Team rund um Superstar Robert Lewandowski die Nachwuchsakademie des Clubs rund um das Stadion nutzen. Die erste Einheit findet demnach am 12. Juni statt. Neun Tage später trifft Polen im zweiten Gruppenspiel in Berlin auf die ÖFB-Elf.

